Covid Lombardia, oggi 2.105 contagi e 77 morti: bollettino 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 2.105 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 77 decessi. Il bilancio delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 29.876 morti. Lo rende noto Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 21.732 (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici) per un totale di 7.715.536, mentre il rapporto tra positivi e tamponi si attesta a 9,6%. I guariti/dimessi sono invece 571.586 (+9.240), di cui 5.478 dimessi e 566.108 guariti, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva salgono a 822 (+16) e i ricoverati non in terapia intensiva a 6.952 (+26). Sono 691 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 267 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 217 nuovi casi, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 2.105 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 77 decessi. Il bilancio delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 29.876. Lo rende noto Regione. I tamponi effettuati sono 21.732 (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici) per un totale di 7.715.536, mentre il rapporto tra positivi e tamponi si attesta a 9,6%. I guariti/dimessi sono invece 571.586 (+9.240), di cui 5.478 dimessi e 566.108 guariti, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva salgono a 822 (+16) e i ricoverati non in terapia intensiva a 6.952 (+26). Sono 691 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 267 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 217 nuovi casi, a ...

