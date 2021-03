Covid: Letta, 'vaccino prima agli anziani scelta giusta, Speranza mi ha convinto' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - Sui vaccini "mi ha convinto Speranza che diceva, bisogna prendere i dati. La larga maggioranza delle persone che hanno preso il Covid e di quelle che sono morte sono anziani. Quindi non ho alcun dubbio, la scelta è giusta". Lo ha detto Enrico Letta a Repubblica Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - Sui vaccini "mi hache diceva, bisogna prendere i dati. La larga maggioranza delle persone che hanno preso ile di quelle che sono morte sono. Quindi non ho alcun dubbio, la". Lo ha detto Enricoa Repubblica Tv.

