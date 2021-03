Covid | le ultime news Bonetti | dopo Pasqua valutare apertura scuole in zone rosse LIVE

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lo dice la ministra per le Pari Opportunità a Sky TG24 riferendosi adell'infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado. Agenas: terapie intensive sopra soglia 30% in 12 regioni. Attesa per i nuovi numeri del bollettino. I ricoveri ordinari tornano sopra la soglia d'allerta del 40%. Sperimentazione Usa su AstraZeneca: vaccino garantisce al 79% l'arresto della malattia dasintomatica. Italia ferma a 200mila dosi al giorno. Caos in Lombardia per le prenotazioni saltate, polemica con Aria:

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Dopodichè, come ben sappiamo, è arrivata la pandemia da- 19. Ed è stato necessario imporre ... Nellesettimane in molti parlano di una ripresa economica con caratteri inflattivi o ...Il tasso di incidenza dell'infezione è risultato molto più alto nei soggetti non vaccinati: ilinfetta 2,45 su mille persone tra i non vaccinati mentre solo 0,54 su mille tra chi ha ricevuto la ...Niente gite fuori porta o viaggi, un italiano su tre avrebbe voluto farli ma il Covid lo impedisce Penalizzate le strutture ricettive due su tre sono in Lunigiana ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 22 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre il dibattito si fa vivo su ...