Covid, le ultime news. Agenas: terapie intensive sopra soglia 30% in 12 regioni. LIVE (Di lunedì 22 marzo 2021) I ricoveri ordinari tornano sopra la soglia d'allerta del 40%. Sperimentazione Usa su AstraZeneca: vaccino garantisce al 79% l'arresto della malattia da Covid sintomatica. Italia ferma a 200mila dosi al giorno. Caos in Lombardia per le prenotazioni saltate, polemica con Aria: Fontana cambia i vertici della società di gestione. Ipotesi vertice tra il premier Draghi, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) I ricoveri ordinari tornanolad'allerta del 40%. Sperimentazione Usa su AstraZeneca: vaccino garantisce al 79% l'arresto della malattia dasintomatica. Italia ferma a 200mila dosi al giorno. Caos in Lombardia per le prenotazioni saltate, polemica con Aria: Fontana cambia i vertici della società di gestione. Ipotesi vertice tra il premier Draghi, il commissario straordinario per l'emergenzaFigliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: sono 23.832 i positivi e 401 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia #ANSA - Corriere : AstraZeneca, lo studio Usa: efficacia al 79% sui sintomatici e al 100% contro le forme gravi - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - zazoomblog : Covid 417 sono i casi positivi nelle ultime 24 ore in Abruzzo 29 i decessi - #Covid #positivi #nelle #ultime - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Le telecamere di Mi-Tomorrow ad un mese esatto dal primo contagio immortalavano una Milano: surreale ?? #milano #deserta #m… -