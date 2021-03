Covid, le regole per chi è già stato vaccinato (o è guarito) (Di lunedì 22 marzo 2021) La campagna di vaccinazione in Italia procede e in aprile si dovrebbe arrivare a 14 milioni circa di persone vaccinate contro il Covid. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito più volte che l'epidemia sarà sconfitta grazie ai vaccini. Un'indicazione arriva dalla Gran Bretagna dove la campagna procede a spron battuto con record di inoculazioni giornaliere a un ritmo di una ogni 27 secondi (844.225 nelle ultime 24 ore, i vaccinati sono oltre 27,6 milioni) e si stima che a fine primavera il Regno Unito sia fuori dalla pandemia e abbia in sostanza raggiunto l'immunità di gregge. Le restrizioni anche per chi è vaccinato Il fatto di esser vaccinati, però, non significa ancora il poter abbassare la guardia: è un altro punto spesso ricordato da Speranza, il cui dicastero ha recentemente emanato una circolare per mantenere in essere le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) La campagna di vaccinazione in Italia procede e in aprile si dovrebbe arrivare a 14 milioni circa di persone vaccinate contro il. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito più volte che l'epidemia sarà sconfitta grazie ai vaccini. Un'indicazione arriva dalla Gran Bretagna dove la campagna procede a spron battuto con record di inoculazioni giornaliere a un ritmo di una ogni 27 secondi (844.225 nelle ultime 24 ore, i vaccinati sono oltre 27,6 milioni) e si stima che a fine primavera il Regno Unito sia fuori dalla pandemia e abbia in sostanza raggiunto l'immunità di gregge. Le restrizioni anche per chi èIl fatto di esser vaccinati, però, non significa ancora il poter abbassare la guardia: è un altro punto spesso ricordato da Speranza, il cui dicastero ha recentemente emanato una circolare per mantenere in essere le ...

