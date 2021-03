Covid | le news Bollettino del 22 marzo | 13 846 nuovi casi su 169 196 tamponi | 386 morti

(Di martedì 23 marzo 2021) Secondo il nuovo report, sono 62 in più i posti occupati in terapia intensiva, 565 in più invece i ricoveri ordinari. Il rapporto positivi-è all'8,2%. Il ministro Bonetti: valutare l'apertura delle scuole nelle zone rosse dopo Pasqua. Agenas: terapie intensive sopra soglia 30% in 12 regioni. I ricoveri ordinari tornano sopra la soglia d'allerta del 40%. Sperimentazione Usa su AstraZeneca: vaccino garantisce al 79% l'arresto della malattia dasintomatica. Caos vaccini in Lombardia

Secondo Der Spiegel l'Italia ha insabbiato le notizie sui morti di Covid - Covid, Fondazione Gimbe: 'Da 3-4 giorni primi segnali che l'epidemia rallenta' - Da Torino a Venezia, il ritorno dei No Mask: "Il Covid non esiste e noi ci ribelliamo" - Lavoro, mercato sconta effetto Covid

Commenta per primo Tra i calciatori dell'Inter non ci sono nuovi positivi , questo l'esito dei tamponi, che invece ha evidenziato un contagiatonel gruppo squadra. Ad Appiano, la Pinetina ha nuovamente ospitato i nerazzurri, come da disposizione dell'Ats , che dopo le positività di D'Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino, aveva chiuso ...Sapere che tanti settantenni, cui spetta il vaccino astrazeneca e che sono tra i più a rischio mortalità per il, ancora non possono neanche prenotarsi, mentre un giornalista quarantenne si é ...La Cina punta ad avere il 70-80% di cittadini vaccinati contro il Covid-19, raggiungendo l'immunità di gregge, entro l'inizio del 2022. "Il processo di vaccinazione e' complicato e ...( LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA - IL BOLLETTINO DEL 22 MARZO IN ITALIA ). Già 28 milioni di vaccinati. vedi anche. Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino di oggi. Nelle ultime 24 or ...