Covid Lazio, oggi 1.407 contagi e 700 a Roma: dati 22 marzo

(Adnkronos) - Sono 1.407 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 marzo. Si registrano altri 19 morti. "Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.490) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.407 casi positivi (-386), 19 i decessi (+4) e +576 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 700", spiega l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. "Cauto ottimismo, massima attenzione e un balzo in avanti dei ricoveri", sono le parole d'ordine per il Lazio. "Avanti tutta con la campagna vaccinale"

