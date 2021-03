Covid, l’allarme del “Sacco” di Milano: «Mortalità anche tra i giovani: terapia intensiva allo stremo» (Di lunedì 22 marzo 2021) «Noi abbiamo 28 letti di terapia intensiva occupati. Siamo quasi al massimo delle nostre possibilità» e «i pazienti ricoverati, ovviamente, sono estremamente critici». Il Covid non dà tregua. E il virgolettato appena letto è traducibile alla stregua di un vero e proprio allarme. A lanciarlo, in collegamento video con il Buongiorno di Sky Tg24, è il professor Emanuele Catena. Lui è il primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano, lo stesso del professor Galli. Lo spaccato da lui offerto stamattina in tv è dir poco preoccupante. Almeno, per quel che riguarda il suo campo di osservazione all’interno del nosocomio milanese. Il primario Catena: «Reparto al 40%» «Abbiamo varianti inglesi di coronavirus prevalenti e due pazienti con la variante ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) «Noi abbiamo 28 letti dioccupati. Siamo quasi al massimo delle nostre possibilità» e «i pazienti ricoverati, ovviamente, sono estremamente critici». Ilnon dà tregua. E il virgolettato appena letto è traducibile alla stregua di un vero e proprio allarme. A lanciarlo, in collegamento video con il Buongiorno di Sky Tg24, è il professor Emanuele Catena. Lui è il primario del reparto didell’ospedaledi, lo stesso del professor Galli. Lo spaccato da lui offerto stamattina in tv è dir poco preoccupante. Almeno, per quel che riguarda il suo campo di osservazione all’interno del nosocomio milanese. Il primario Catena: «Reparto al 40%» «Abbiamo varianti inglesi di coronavirus prevalenti e due pazienti con la variante ...

