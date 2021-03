Covid Italia, Molise e Sardegna in zona arancione: regole e divieti (Di lunedì 22 marzo 2021) Molise e Sardegna passano in zona arancione per frenare la curva del contagio da Covid, con l’ultimo bollettino che ha fatto registrare 20 mila casi e 300 decessi. In zona rossa restano Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Da oggi, lunedì 22 marzo, entrano in vigore i nuovi colori delle regioni dopo che nei giorni scorsi il ministro Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove fasce di rischio. SPERANZA “Sono ottimista. In questi mesi sono stato sempre quello più duro, ho chiesto misure rigorose. Sono stato realista, ora ci sono le ragioni per guardare con fiducia alle prossime settimane”, ha detto ieri Speranza guardando al futuro. “E’ ancora un momento difficile, la curva è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)passano inper frenare la curva del contagio da, con l’ultimo bollettino che ha fatto registrare 20 mila casi e 300 decessi. Inrossa restano Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Da oggi, lunedì 22 marzo, entrano in vigore i nuovi colori delle regioni dopo che nei giorni scorsi il ministro Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove fasce di rischio. SPERANZA “Sono ottimista. In questi mesi sono stato sempre quello più duro, ho chiesto misure rigorose. Sono stato realista, ora ci sono le ragioni per guardare con fiducia alle prossime settimane”, ha detto ieri Speranza guardando al futuro. “E’ ancora un momento difficile, la curva è ...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: sono 23.832 i positivi e 401 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia #ANSA - LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - CurzioRaffaele : Allora il covid non c entra. Ciò che manterrà alta la tensione fino ad aprile 22 è il completamento del piano di in… - ValeRossignoli : RT @NicolaPorro: Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a vaccinar… -