Covid Italia, Indeed: “E’ boom offerte di lavoro da remoto, durerà anche dopo pandemia” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il lavoro da remoto è destinato a durare, anche dopo la pandemia. anche in Italia, in linea con quanto avviene nel resto d’Europa, negli ultimi 12 mesi c’è stato un forte aumento di offerte di lavoro da remoto, a sostenerlo è Indeed, portale numero uno al mondo per chi cerca e offre lavoro. I dati sugli annunci di lavoro di Indeed offrono una visione senza precedenti su come la pandemia abbia rimodellato il mercato del lavoro in Italia all’inizio del 2021, tendenze che suggeriscono cambiamenti più profondi e destinati a durare. L’emergenza sanitaria ha costretto le aziende a riorganizzare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Ildaè destinato a durare,lain, in linea con quanto avviene nel resto d’Europa, negli ultimi 12 mesi c’è stato un forte aumento didida, a sostenerlo è, portale numero uno al mondo per chi cerca e offre. I dati sugli annunci didioffrono una visione senza precedenti su come laabbia rimodellato il mercato delinall’inizio del 2021, tendenze che suggeriscono cambiamenti più profondi e destinati a durare. L’emergenza sanitaria ha costretto le aziende a riorganizzare il ...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - Adnkronos : #Covid, #Spiegel: 'Italia ha insabbiato errori della prima fase' - HuffPostItalia : Der Spiegel contro l'Italia: 'Nascosta la verità sui morti per Covid' - LucaGattuso : In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al… - Legionist80 : RT @SkyTG24: #Covid, il bollettino del 22 marzo: -