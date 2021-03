Covid Italia | Bassetti | “Utopia pensare a normalità per l’estate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Sul fatto di essere fiducioso per, il ministro Speranza è stato forse troppo ottimista. In questo momento è giusto che il ministro della Salute dia messaggi rassicuranti, però dal punto di vista operativoè dietro l’angolo. Dobbiamo ragionare non tanto per, nella quale credo sia utopicodi tornare alla, ma mettere in sicurezza glini e prepararci per l’inizio dell’autunno”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, commentando le parole del ministro della Salute che a ‘Domenica In’ ha affermato che “faremo un’estate diversa rispetto alle giornate che stiamo ...