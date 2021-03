Covid, infettivologo Andreoni: ‘Servono medici formati, Ecm su Doctor’s Life importante’ (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il corso d’aggiornamento per i medici, ‘La minaccia di malattie infettive emergenti e riemergenti”, disponibile da oggi nell’offerta di primavera dei corsi di formazione continua in medicina (Ecm) sul canale Sky 440 ‘Doctor’s Life’ edito dall’Adnkronos Salute, “è importante perché come abbiamo visto in questo anno di emergenza chi lavora sul territorio o in ospedale è in prima linea”. Lo sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il corso è offerto agli oltre 104mila fra medici e farmacisti iscritti al canale ‘Doctor’s Life’. Il corso ‘La minaccia di malattie infettive emergenti e riemergenti’ consiste in una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il corso d’aggiornamento per i, ‘La minaccia di malattie infettive emergenti e riemergenti”, disponibile da oggi nell’offerta di primavera dei corsi di formazione continua inna (Ecm) sul canale Sky 440 ‘’ edito dall’Adnkronos Salute, “è importante perché come abbiamo visto in questo anno di emergenza chi lavora sul territorio o in ospedale è in prima linea”. Lo sottolinea Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il corso è offerto agli oltre 104mila frae farmacisti iscritti al canale ‘’. Il corso ‘La minaccia di malattie infettive emergenti e riemergenti’ consiste in una ...

