Covid: India, 212 morti nelle ultime 24 ore

L'India ha registrato 212 decessi provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dall'inizio di gennaio: lo riporta il Guardian. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono stati 46.951,

Covid: India, 212 morti nelle ultime 24 ore

L'India ha registrato 212 decessi provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dall'inizio di gennaio: lo riporta il Guardian. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono stati 46.951. Nel complesso il Paese conta finora 159.967 morti dovuti al Covid e oltre 11,65 milioni di casi di contagio.

Merkel punta alla proroga del lockdown. Il ministro Spahn coinvolto nello scandalo mascherine

La Germania si avvia verso la proroga del lockdown ad aprile. Secondo quanto riportano i media tedeschi, la cancelliera Angela Merkel proporrà ai governatori una proroga del lockdown.

Covid: India, 212 morti nelle ultime 24 ore ROMA, 22 MAR - L'India ha registrato 212 decessi provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dall'inizio di gennaio: lo riporta il Guardian. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono ...

