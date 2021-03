Covid: in costante aumento ricoveri, da 4 giorni sopra soglia critica (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Continua a salire gradualmente da 4 giorni la percentuale media nazionale dell'occupazione dei posti letto Covid nei reparti ordinari di area non critica - cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale. Rimasta per mesi sotto la soglia critica, fissata al 40% dal ministero della Salute, lo scorso 18 marzo è stato superato il livello oltre il quale l'assistenza ordinaria degli altri pazienti risulta compromessa, e dopo 3 giorni al 41%, ieri - ultimi dati disponibili forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) - è stato raggiunto il 42%. In particolare, sono 9 le Regioni che la superano: la situazione più critica è quella delle Marche che vede questi reparti occupati per ben il 65% da pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Continua a salire gradualmente da 4la percentuale media nazionale dell'occupazione dei posti lettonei reparti ordinari di area non- cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale. Rimasta per mesi sotto la, fissata al 40% dal ministero della Salute, lo scorso 18 marzo è stato superato il livello oltre il quale l'assistenza ordinaria degli altri pazienti risulta compromessa, e dopo 3al 41%, ieri - ultimi dati disponibili forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) - è stato raggiunto il 42%. In particolare, sono 9 le Regioni che la superano: la situazione piùè quella delle Marche che vede questi reparti occupati per ben il 65% da pazienti ...

