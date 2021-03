Covid in Campania, oggi 1.313 positivi e 43 morti: l'indice di contagio sale al 12% ma aumentano ancora i guariti (Di lunedì 22 marzo 2021) Cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.313 positivi su 10.671 tamponi molecolari esaminati, 497 in meno di ieri con 6.141 tamponi processati... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) Cresce la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.313su 10.671 tamponi molecolari esaminati, 497 in meno di ieri con 6.141 tamponi processati...

