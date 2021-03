Covid in Campania, indice di contagio sale al 12% ma aumentano i guariti: il bollettino di oggi 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono più di 1300 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di crisi di oggi, 22 marzo. I test effettuati sono oltre 10mila. In percentuale, significa che è positivo il 10,76% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era al 12.30%. Si registrano purtroppo ben 43 decessi, di cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono più di 1300 i positivi del giorno insecondo ildell’Unità di crisi di, 22. I test effettuati sono oltre 10mila. In percentuale, significa che è positivo il 10,76% dei test, poco più di ieri quando l’diera al 12.30%. Si registrano purtroppo ben 43 decessi, di cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

