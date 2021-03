Covid, in Campania 1.313 nuovi casi, l’indice schizza al 12, 3%. i morti sono 43 (22 nelle ultime 48 ore) (Di lunedì 22 marzo 2021) sono 1.313 i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.671 tamponi di cui 559 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che 814 dei nuovi positivi sono asintomatici, 499 i sintomatici. I guariti sono 2.617, le vittime crescono di 43 unità (22 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri). sono 171 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.620 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021)1.313 idi contagio al-19 registrati in24 ore, a fronte di 10.671 tamponi di cui 559 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione, specificando che 814 deipositiviasintomatici, 499 i sintomatici. I guariti2.617, le vittime crescono di 43 unità (22 deceduti48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri).171 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.620 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

