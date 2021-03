Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di lunedì 22 marzo 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 22 marzo, che sale di 13.846 casi e 386 morti. Coronavirus, bilancio del 22 marzo: 13.846 nuovi casi e 386 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 22 marzo, che sale di 13.846 casi e 386 morti. Coronavirus, bilancio del 22 marzo: 13.846 nuovi casi e 386 morti in più su Notizie.it.

