COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: resta alta l'allerta tra Montoro e Serino (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 748 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 55 persone: – 1, residente nel comune di Ariano irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 6, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Manocalzati, – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino, – 3, residenti nel comune di Montefredane; – 1, residente nel comune di Montella, – 15, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di San Potito Ultra; – 1, residente nel comune di Santa Lucia di ...

