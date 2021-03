Covid | i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 265 | ma con meno tamponi Più della metà in una sola provincia Il virus in tempo reale

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 20.159 nuovi casi su 277.086 tamponi e altri 300 morti #covid - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 20.159 nuovi casi ?? 300 decessi - TgLa7 : #Covid: 20.159 nuovi #positivi e 300 #vittime - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Nuovi positivi al Covid-19 in Toscana: oggi 1.140. Percentuali di positività “da lunedì” (più a… - oglioponews : Covid, la settimana si chiude con 60 nuovi positivi registrati domenica in Oglio Po -

Come viene stabilito chi potrà ricevere gli aiuti del decreto Sostegni Con icriteri, gli ... Per richiedere la Cig dovranno utilizzare la causalesenza contributo addizionale . Per quei ......a tema costretti alla chiusura per l'emergenza- 19. Per solleticare l'interesse del pubblico, poi, Disney ha preventivato una spesa di circa 15 miliardi di dollari per la produzione di...Nuova Delhi (India), 22 mar. (LaPresse/AP) – Il fondo sovrano russo che finanzia il vaccino contro il coronavirus Sputnik V ha annunciato un accordo di produzione con la società farmaceutica indiana ...Quindici giovani tra i 20 e i 35 anni sanzionati nella notte tra sabato e domenica, la mattina dopo il bis con sei di loro nuovamente multati ...