Covid, i dati di lunedì 22 marzo: 13.846 i contagiati. 386 i morti (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.846 i nuovi contagiati a fronte però di un numero di tamponi molto basso (come al solito ad inizio settimana): 169.196. 32.720 i guariti mentre i morti sono stati 386. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.846 i nuovia fronte però di un numero di tamponi molto basso (come al solito ad inizio settimana): 169.196. 32.720 i guariti mentre isono stati 386. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : @PagellaPolitica Ma vi rendete conto di cosa state dicendo? Se per voi in uno stato c'è tanto più covid e morti cov… - borghi_claudio : @marcodimeco Guardi che c'è disinformazione sia nel dire 'morirete tutti' sia nel dire 'nessun rischio'. La gente n… - borghi_claudio : @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) f… - fisco24_info : Covid Italia, oggi 13.846 contagi e 386 morti: bollettino 22 marzo: Dati della Protezione Civile. Nella tabella, in… - CorriereRagusa : Covid in Sicilia: netta risalita, ma a scuola i dati sono invariati -