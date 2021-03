Covid, gli ospedali di Bari al collasso: “Più di 60 pazienti al giorno nei Pronto soccorso”. I medici del 118: “La situazione è devastante” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Data la gravissima situazione esistente presso il nostro Pronto soccorso, con completa saturazione di posti letto e anche di barelle, infatti vi sono 34 pazienti Covid in attesa di ricovero, circa l’80% sono ventilati e ve ne sono 3 per ogni stanza con allocati anche in corridoio, e non vi è più la possibilità di ventilare i pazienti in quanto non vi sono bocchettoni disponibili, si rende necessario uno stop agli accessi delle ambulanze del 118 per almeno 48 ore. Molti pazienti sono al limite di intubazione”. Alle 8.14 di sabato il dottor Guido Quaranta, responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari, ha messo nero su bianco la “gravissima situazione” indirizzando la mail alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Data la gravissimaesistente presso il nostro, con completa saturazione di posti letto e anche di barelle, infatti vi sono 34in attesa di ricovero, circa l’80% sono ventilati e ve ne sono 3 per ogni stanza con allocati anche in corridoio, e non vi è più la possibilità di ventilare iin quanto non vi sono bocchettoni disponibili, si rende necessario uno stop agli accessi delle ambulanze del 118 per almeno 48 ore. Moltisono al limite di intubazione”. Alle 8.14 di sabato il dottor Guido Quaranta, responsabile deldell’ospedale San Paolo di, ha messo nero su bianco la “gravissima” indirizzando la mail alla ...

