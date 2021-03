Covid | Gimbe | “Segnali rallentamento curva ma siamo ancora in piena terza ondata”

Advertising

repubblica : ?? Covid, Fondazione Gimbe: 'Da 3-4 giorni primi segnali che l'epidemia rallenta' - CatelliRossella : ??Gimbe, da 3-4 giorni piccoli segnali di rallentamento dell'epidemia di Covid - Sanità - - pauligurize : RT @IlFriuli: Terza ondata Covid, il Fvg resta la 'maglia nera'. Alta la pressione sugli ospedali, che registrano il nuovo picco di ricover… - monicadiamanti : Gimbe, da 3-4 giorni piccoli segnali di rallentamento dell'epidemia di Covid - Sanità - - Marilenapas : RT @leggoit: Vaccini al contagocce per gli over 80: «Solo il 14,7% ha ricevuto le due dosi». Gimbe: «Il 42,9% attende la seconda dose» http… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

Pochi over 80 vaccinati Nino Cartabellotta , presidente della Fondazione, è intervenuto ai ... Sulla situazione. "Bisogna avere pazienza e prudenza. Come abbiamo visto con la Sardegna, ...Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino contro il19 sono appena il ... Secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, la motivazione sarebbe da ...Il 2,7% ha concluso il primo ciclo, il 21% ha ricevuto la prima dose. Sono i numeri della vaccinazione agli over 80 in Toscana riportati da Fondazione Gimbe. La nostra Regione, stando a quanto riporta ...Firenze, 22 marzo 2021 - Sono 1140 i nuovi casi di coronavirus in Toscana lunedì 22 marzo. I nuovi contagi sono emersi su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei ...