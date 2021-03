Covid Germania, oggi 7.709 nuovi contagi e 50 morti (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 7.709 i nuovi casi di coronavirus confermati in Germania nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Rki, il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 2.667.225 il totale delle persone contagiate dal Covid-19 in Germania. Sono invece cinquanta le persone morte per complicanze nell’ultima giornata, per un totale di 74.714 vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 7.709 icasi di coronavirus confermati innelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Rki, il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 2.667.225 il totale delle personeate dal-19 in. Sono invece cinquanta le persone morte per complicanze nell’ultima giornata, per un totale di 74.714 vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

