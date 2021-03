**Covid: Gelmini a P.Chigi da Draghi, punto su vaccini** (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – La ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, è a Palazzo Chigi per fare il punto con il premier Mario Draghi sulla campagna vaccinale. Questa mattina, sempre sullo stesso tema, il presidente del Consiglio ha visto il commissario Francesco Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – La ministra agli Affari regionali, Maria Stella, è a Palazzoper fare ilcon il premier Mariosulla campagna vaccinale. Questa mattina, sempre sullo stesso tema, il presidente del Consiglio ha visto il commissario Francesco Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

