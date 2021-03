Covid, Galli: «Solo a risultato consolidato si può pensare a riaperture» (Di lunedì 22 marzo 2021) Il bollettino del coronavirus, negli ultimi giorni, pare dare segnali di rallentamento in relazione alla crescita della diffusione del Covid. Affinché il dato diventi effettivo sarà necessario che, eventualmente, i prossimi giorni consolidino eventualmente il trend magari con l'ausilio della progressione della campagna vaccinale. A fare il punto della situazione è stato il professor Massimo Galli. L'infettivologo del Sacco di Milano è stato ospite della trasmissione di Rai 3 Agorà. Nel recente passato Galli non si è attirato molte simpatie. Il motivo risiede nel fatto che raramente dice ciò che un'opinione pubblica ormai stanca di un anno di restrizioni vuole sentirsi dire. Dice la sua verità scientifica e, al momento spesso e volentieri, anche con proprio dispiacere, le previsioni sono state azzeccate. Oggi, però, la buona notizia ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Il bollettino del coronavirus, negli ultimi giorni, pare dare segnali di rallentamento in relazione alla crescita della diffusione del. Affinché il dato diventi effettivo sarà necessario che, eventualmente, i prossimi giorni consolidino eventualmente il trend magari con l'ausilio della progressione della campagna vaccinale. A fare il punto della situazione è stato il professor Massimo. L'infettivologo del Sacco di Milano è stato ospite della trasmissione di Rai 3 Agorà. Nel recente passatonon si è attirato molte simpatie. Il motivo risiede nel fatto che raramente dice ciò che un'opinione pubblica ormai stanca di un anno di restrizioni vuole sentirsi dire. Dice la sua verità scientifica e, al momento spesso e volentieri, anche con proprio dispiacere, le previsioni sono state azzeccate. Oggi, però, la buona notizia ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Galli: 'Sardegna dimostra che è errore riaprire troppo presto' #Coronavirusitalia - Adnkronos : #Covid Italia, #Galli: 'Voglio essere ottimista per estate' - giulio_galli : RT @Adnkronos: #Covid, 341 #medici morti in Italia - giulio_galli : RT @AngeloBraga2: Per pronare un paziente Covid in terapia intensiva occorrono 6 persone: oltre al malato si devono manovrare CVC, tubi, ca… - AntonioParisi00 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #Galli: 'Voglio essere ottimista per estate' -