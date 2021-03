Covid, Galli: “Ottimista per l’estate. Il vaccino sarà arma chiave” (Di lunedì 22 marzo 2021) "Voglio essere Ottimista per l'estate" come ha detto di esserlo il ministro della Salute Roberto Speranza, mentre "per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) "Voglio essereper l'estate" come ha detto di esserlo il ministro della Salute Roberto Speranza, mentre "per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto". L'articolo .

Advertising

CamiciSonia : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #Galli: 'Voglio essere ottimista per estate' - ilmessaggeroit : Covid, Galli: «Terza ondata in marcia, ma ottimismo per l'estate. Serve cautela» - ismaylyusuf : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #Galli: 'Voglio essere ottimista per estate' - liberocris : Finalmente Galli fa chiarezza sulle priorità!!! Solo chi ha bisogno della Sanità anche x altro diverso da Covid che… - orizzontescuola : Covid, Galli: “Ottimista per l’estate. Il vaccino sarà arma chiave” -