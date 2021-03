(Di lunedì 22 marzo 2021)inRomagna “abbiamo circa 2.100” di Coronavirus e l’indice Rt “è sceso sotto 1,20”. A fare il punto della situazione sulla pandemia di-19 è il presidente della regione, Stefano, che in videoconferenza anticipa alcuni dati del bollettino e riferisce di casi in diminuzione. “L’Rt in-Romagna è sceso sotto l’1,20, in particolare è sceso molto a Bologna, uno dei territori più colpiti dalla variante inglese che colpisce la maggior parte dei positivi”, spiega. La settimana che si chiude, aggiunge, “vede 2.000 casi diin meno rispetto alla precedente, siamo passati da 19mila a 17mila.abbiamo circa 2.100, una settimana fa, di domenica, erano 2.800”. ...

Advertising

TV7Benevento : Covid Emilia, Bonaccini: 'Oggi 2.100 contagi e Rt scende'... - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #EmiliaRomagna, @sbonaccini: 'Oggi 2.100 contagi e Rt scende' - stenric56 : RT @Adnkronos: #Covid #EmiliaRomagna, @sbonaccini: 'Oggi 2.100 contagi e Rt scende' - Adnkronos : #Covid #EmiliaRomagna, @sbonaccini: 'Oggi 2.100 contagi e Rt scende' - fisco24_info : Covid Emilia, Bonaccini: 'Oggi 2.100 contagi e Rt scende': Il presidente della regione anticipa alcuni dati del bol… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

... sono 9 le Regioni che la superano: la situazione più critica è quella delle Marche che vede questi reparti occupati per ben il 65% da pazienti, seguite da Piemonte (59%),Romagna (55%), ......Demoskopika nell'ambito del programma Geco (Giovani evoluti e consapevoli) della Regione- ...basarsi su informazioni aggiornate e utili per disegnare le politiche della ripartenza post...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Oggi in Emilia Romagna “abbiamo circa 2.100 contagi” di Coronavirus e l’indice Rt “è sceso sotto 1,20”. A fare il punto della situazione sulla pandemia di Covid ...TRIESTE Seppure in frenata, i dati negativi del Friuli Venezia Giulia si confermano da record e così la nostra regione resta quella più a rischio d'Italia nel consueto grafico della Fondazione Gimbe.