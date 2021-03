Covid, è ancora emergenza i ricoveri tornano sopra la soglia di allerta del 40% (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma - I ricoveri di pazienti Covid nei reparti italiani tornano sopra la soglia d'allerta del 40%. A mostrarlo sono i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri, da cui emerge come i pazienti positivi al Sars-Cov-2 siano ora il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia e Pneumologia. Continuano a crescere i posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, che sono ora pari al 38% e già da quasi due settimane oltre il livello d'allerta del 30%. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma - Idi pazientinei reparti italianilad'del 40%. A mostrarlo sono i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri, da cui emerge come i pazienti positivi al Sars-Cov-2 siano ora il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia e Pneumologia. Continuano a crescere i posti letto occupati da pazientinelle terapie intensive, che sono ora pari al 38% e già da quasi due settimane oltre il livello d'del 30%. leggi tutto

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - petergomezblog : Vaccinazioni Covid, di nuovo caos in Lombardia per mancato invio degli sms. A Cremona l’Asst chiama gli aventi diri… - antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - dantes73558884 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia non si sono ancora vaccinati perchè vogliono sopravvivere. Il covid si cura a casa… - Plyrique : RT @BoriManuela: Emilia Romagna+Lombardia+Campania = positivi di tutta la Russia senza restrizioni Covid...che voi sappiate si parla ancora… -