Covid: Draghi vede Gelmini, rafforzare coordinamento con Regioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Dopo la riunione operativa con il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il presidente del Consiglio Mario Draghi nel pomeriggio ha avuto una riunione con la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, con la quale è stato fatto un punto preliminare sulle soluzioni che concorreranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le Regioni impegnate a dare tempestiva attuazione al nuovo Piano vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Dopo la riunione operativa con il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il presidente del Consiglio Marionel pomeriggio ha avuto una riunione con la ministra per gli Affari regionali Maria Stella, con la quale è stato fatto un punto preliminare sulle soluzioni che concorreranno ala collaborazione e ilcon leimpegnate a dare tempestiva attuazione al nuovo Piano vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Travaglio su La7: “Draghi ha annunciato un condono per cartelle non pagate 10 anni fa. Ma cosa c’entrano coi ristor… - sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - Radio1Rai : ?? #Bergamo,Giornata nazionale in ricordo delle vittime del #covid. La tromba di #PaoloFresu accompagna Mario… - RossaKatana : Signor Presidente del Consiglio Draghi, non aspetti che la Lombardia diventi il più grande cimitero per COVID. Dim… - bladistic : Il cambio di passo voluto da @matteorenzi e @ItaliaViva Più morti, più ricoveri, più terapie intensive, condono f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi Covid, Gelmini a Palazzo Chigi per incontro con Draghi Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini è a Palazzo Chigi, per un incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul tavolo, secondo quanto si apprende, un punto sul piano vaccini e sul coordinamento tra Stato centrale e Regioni. Questa mattina il presidente del Consiglio aveva incontrato il capo della ...

**Covid: Gelmini a P.Chigi da Draghi, punto su vaccini** La ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, è a Palazzo Chigi per fare il punto con il premier Mario Draghi sulla campagna vaccinale. Questa mattina, sempre sullo stesso tema, il presidente del Consiglio ha visto il commissario Francesco Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

COVID-19: Per ora da Draghi nessuna novità Filodiritto Covid: Figliuolo a Draghi, 1 mln dosi Pfizer entro 24 ore in 214 strutture sanitarie Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Nel corso dell'incontro di due ore, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier Mario Draghi, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario straordina ...

Strategico velocizzare rifornimenti e distribuzione per immunizzare gli italiani E’ quanto merge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento alla mancanza di dosi anche questa settimana in Italia con disservizi e ritardi sull’emergenza Covid che si ...

Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini è a Palazzo Chigi, per un incontro con il presidente del Consiglio Mario. Sul tavolo, secondo quanto si apprende, un punto sul piano vaccini e sul coordinamento tra Stato centrale e Regioni. Questa mattina il presidente del Consiglio aveva incontrato il capo della ...La ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, è a Palazzo Chigi per fare il punto con il premier Mariosulla campagna vaccinale. Questa mattina, sempre sullo stesso tema, il presidente del Consiglio ha visto il commissario Francesco Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Nel corso dell'incontro di due ore, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier Mario Draghi, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario straordina ...E’ quanto merge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento alla mancanza di dosi anche questa settimana in Italia con disservizi e ritardi sull’emergenza Covid che si ...