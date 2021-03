Covid: Di Maio (Iv), ‘Morra chiarisca e nel caso si scusi’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Se il senatore #Morra, presidente Antimafia, ha usato il ruolo per ottenere corsie preferenziali per i familiari e chiamato in causa pure la scorta, ha commesso un grave errore. Tutti aspettano il proprio turno e sopportano anche le inefficienze. chiarisca e, nel caso, si scusi”. Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, deputato di Iv. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Se il senatore #Morra, presidente Antimafia, ha usato il ruolo per ottenere corsie preferenziali per i familiari e chiamato in causa pure la scorta, ha commesso un grave errore. Tutti aspettano il proprio turno e sopportano anche le inefficienze.e, nel, si scusi”. Lo scrive su Twitter Marco Di, deputato di Iv. L'articolo CalcioWeb.

