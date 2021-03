Covid: dati Usa, vaccino AstraZeneca efficace al 79%, 100% contro malattia grave (Di lunedì 22 marzo 2021) Washington, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Il vaccino anti-Covid messo a punto da AstraZeneca e dall'università di Oxford è sicuro ed efficace. Lo conferma uno studio di fase 3 che ha coinvolto più di 32mila volontari, la maggior parte negli Stati Uniti, ma anche in Cile e in Perù. Dai dati analizzati, risulta che il vaccino è efficace al 79% nel prevenire l'infezione sintomatica da Sars-CoV-2 e al 100% nell'evitare la malattia in forma grave. Relativamente a rischi di tipo tromboembolico, non sono stati segnalati problemi di sicurezza. "Questi risultati sono una grande notizia - ha dichiarato alla 'Bbc' il responsabile della sperimentazione del vaccino all'università di Oxford, Andrew Pollard - in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Washington, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Ilanti-messo a punto dae dall'università di Oxford è sicuro ed. Lo conferma uno studio di fase 3 che ha coinvolto più di 32mila volontari, la maggior parte negli Stati Uniti, ma anche in Cile e in Perù. Daianalizzati, risulta che ilal 79% nel prevenire l'infezione sintomatica da Sars-CoV-2 e alnell'evitare lain forma. Relativamente a rischi di tipo tromboembolico, non sono stati segnalati problemi di sicurezza. "Questi risultati sono una grande notizia - ha dichiarato alla 'Bbc' il responsabile della sperimentazione delall'università di Oxford, Andrew Pollard - in ...

