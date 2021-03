Covid, come sarà la prossima estate? Gli esperti si dividono. Galli: 'Sono ottimista'. Ma per Bassetti 'è utopia' (Di lunedì 22 marzo 2021) Che estate sarà sul fronte della pandemia di Covid? Si potrà tornare ad andare in vacanza in sicurezza e senza preoccuparsi di contagi e restrizioni, o l'incubo del virus continuerà? Dopo le parole ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Chesul fronte della pandemia di? Si potrà tornare ad andare in vacanza in sicurezza e senza preoccuparsi di contagi e restrizioni, o l'incubo del virus continuerà? Dopo le parole ...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - GassmanGassmann : ...si ma dovete vaccinare ! Noi facciamo sacrifici, rinunciamo a uscire, a vedere le persone che amiamo, limitiamo… - CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - daniel_cuello : Daniel per il sociale: ho chiamato diversi professionisti per fare una domanda, come consigliato da un dottore del… - Karm3nB : RT @CesareSacchetti: La Regione Lombardia conferma che chi risulta positivo ai tamponi successivi viene conteggiato come nuovo positivo. No… -