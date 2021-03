Covid, come sarà la prossima estate? Da Pregliasco a Bassetti, ecco cosa ne pensano gli esperti (Di lunedì 22 marzo 2021) Covid, come sarà la prossima estate? L’opinione degli esperti Mentre la terza ondata di Covid sembra iniziare a rallentare, in molti si chiedono che estate sarà quella sta per arrivare. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha mostrato ottimismo sulla stagione estiva, mentre gli esperti sul tema si dividono. “Per l’estate sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane” ha dichiarato Speranza a Domenica In, sottolineando, però, che “Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)la? L’opinione degliMentre la terza ondata disembra iniziare a rallentare, in molti si chiedono chequella sta per arrivare. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha mostrato ottimismo sulla stagione estiva, mentre glisul tema si dividono. “Per l’sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane” ha dichiarato Speranza a Domenica In, sottolineando, però, che “Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione ...

