Covid Campania, oggi 1.313 contagi e 43 morti: bollettino (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 1.313 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 22 marzo. Registrati inoltre altri 43 morti, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 10.671 tamponi molecolari effettuati. Dei 1.313 nuovi positivi, 499 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 559 tamponi antigenici. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 4.940. Sono 2.617 i nuovi guariti; il totale dei guariti è 216.036. In Campania sono 171 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.620 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 1.313 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 22 marzo. Registrati inoltre altri 43, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 10.671 tamponi molecolari effettuati. Dei 1.313 nuovi positivi, 499 sono risultati sintomatici. Ieri insono stati eseguiti anche 559 tamponi antigenici. Il totale dei decessi indall’inizio dell’emergenza sale a 4.940. Sono 2.617 i nuovi guariti; il totale dei guariti è 216.036. Insono 171 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.620 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - di_stabia : La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 36 i cittadini di Castellammare di Stabia risulta… - SindacoCimmino : La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 36 i cittadini di Castellammare di Stabia risulta… - iISud24 : Coronavirus in Campania, 1.313 nuovi positivi e 43 decessi. Aumentano i guariti #22marzo #COVID?19 #covid19… -