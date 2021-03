Covid, Broccolo: 'Anziani vanno vaccinati col primo farmaco disponibile' (Di lunedì 22 marzo 2021) - - > Leggi Anche Vaccini agli Anziani, solo il 15% degli ultra 80enni ha avuto due dosi - - > Leggi Anche Garattini a Tgcom24: 'Vaccini, in molte Regioni non si dà priorità agli Anziani' Per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 marzo 2021) - - > Leggi Anche Vaccini agli, solo il 15% degli ultra 80enni ha avuto due dosi - - > Leggi Anche Garattini a Tgcom24: 'Vaccini, in molte Regioni non si dà priorità agli' Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Broccolo Covid, Broccolo: 'Anziani vanno vaccinati col primo farmaco disponibile' ... 'Vaccini, in molte Regioni non si dà priorità agli anziani' Per Broccolo è assurdo fare aspettare anziani, che rischiano ogni giorno di morire di Covid, perché mancano le dosi di Pfizer, se ne ...

Scoperta in Italia una sospetta nuova variante del Covid: Mix di mutazioni mai visto' ...delle analisi in corso presso il Ceinge di Napoli da parte della task force Covid - 19 della Regione Campania , è arrivata dal laboratorio Cerba di Milano , diretto dal virologo Francesco Broccolo ...

