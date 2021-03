Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “Pazienza e cautela” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Sul fatto di essere fiducioso per l’estate, il ministro Roberto Speranza è stato forse troppo ottimista“. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando le parole del ministro della Salute che a Domenica In ha affermato che “faremo un’estate diversa rispetto alle giornate che stiamo attraversando oggi ancora con le restrizioni“. Parlando all’Adnkronos Salute, Bassetti avverte: “L’obiettivo deve essere l’immunità di gregge, 70-75% italiani vaccinati per novembre. Altrimenti potrebbe esserci una quarta ondata davvero pesante, soprattutto se ci arrivassimo Senza essere immunizzati”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Sul fatto di essere fiducioso per l’estate, il ministro Robertoè stato forse“. Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, commentando le parole del ministro della Salute che a Domenica In ha affermato che “faremo un’estate diversa rispetto alle giornate che stiamo attraversando oggi ancora con le restrizioni“. Parlando all’Adnkronos Salute,avverte: “L’obiettivo deve essere l’di, 70-75% italiani vaccinati per novembre. Altrimenti potrebbe esserci unadavvero pesante, soprattutto se ci arrivassimoessere immunizzati”. ...

