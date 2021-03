Covid: Bassetti, 'ho 92 anni e sono contento di aver fatto il vaccino' (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Ho 92 anni fatto e ho fatto il vaccino con Pfizer, anche il richiamo. sono contento di essere stato vaccinato". A dirlo all'Adnkronos è Piero Bassetti, primo presidente di Regione Lombardia, dal 1970 al 1974. "Personalmente - spiega - il servizio è stato efficiente in Lombardia. Mi hanno convocato al Fatebenefratelli all'ora giusta e si sono ricordati del richiamo…però ho visto disastri che sono successi dopo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Ho 92e hoilcon Pfizer, anche il richiamo.di essere stato vaccinato". A dirlo all'Adnkronos è Piero, primo presidente di Regione Lombardia, dal 1970 al 1974. "Personalmente - spiega - il servizio è stato efficiente in Lombardia. Mi hanno convocato al Fatebenefratelli all'ora giusta e siricordati del richiamo…però ho visto disastri chesuccessi dopo".

