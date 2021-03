Covid | Asl Teramo ' tasso positività sceso al 4 | 33%' Diminuisce domanda di tamponi nel target giovani

(Di lunedì 22 marzo 2021)- "Per quanto riguarda il territorio la situazione ci sembra in leggero miglioramento, a fronte di un numero dileggermente ridotto perché è ridotta la. Lo notiamo soprattutto nelle. La chiusura delle scuole, ormai datata, comincia a dare adesso i suoi effetti". A sottolinearlo, nella conferenza stampa della Asl diper fare il punto sulla situazione epidemiologica e vaccinale, è stato il coordinatore dell'Ucat Giandomenico Pinto, che ha evidenziato come negli ultimi giorni si sia registrato un minor carico di lavoro su monitoraggio ed esecuzione dei, soprattutto nelle fasceli. In totale la Asl diha effettuato, nell'ultima settimana, circa 1200...

Advertising

sechesi : Sei mesi di campionato e ancora si urla “protocollo carta straccia” ad ogni intervento delle Asl per casi Covid, qu… - capuanogio : ??+++ L'ASL di Milano ferma l'#Inter dopo le positività di #DeVrij e #Vecino. Sospensione di qualsiasi tipo di atti… - AnsaAbruzzo : Covid, Asl Teramo 'tasso positività sceso al 4,33%' - AnsaAbruzzo : Covid, Asl Teramo 'plateau di ricoveri negli ospedali' - univUda : RT @asl2abruzzo: #Covid19, 1.003 persone vaccinate nel fine settimana al Pala Ud'A @univUda di #Chieti Leggi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl

NewTuscia

Nonostante l'ultimo caso di, l'Ats ha deciso di dare il via libera agli stranieri per far ... In questo senso ci sono esempi contrastanti: l'di Firenze negò ai giocatori viola di aggregarsi, ...Disfunzioni nella gestione e nell'organizzazione delle misure anti. È la dura accusa di 80 medici di famiglia pugliesi - indirizzata alla Regione Puglia e all'Bari - che hanno firmato un documento di protesta: dai 'tamponi prenotati ma non effettuati' ai '...Disfunzioni nella gestione e nell'organizzazione delle misure anti Covid. È la dura accusa di 80 medici di famiglia pugliesi - indirizzata alla Regione Puglia e all'Asl Bari - che hanno firmato un ...“I Pronto Soccorso a Bari sono al collasso e il 118 ormai fronteggia una situazione devastante”. Inizia così la nota di denuncia di Nicola Gaballo, referente 118 Fimmg Puglia. “In un mondo ordinato, a ...