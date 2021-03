Covid Abruzzo | oggi 190 nuovi contagi e 7 morti | bollettino 22 marzo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 190 ida coronavirus in, secondo ildi22. Registrati inoltre altri 7in base ai dati inseriti nella tabella. Sono complessivamente 62.714 i casi positivi al19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza: rispetto a ieri si registrano 190casi (di età compresa tra 1 e 90 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 31, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 18 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 7casi e sale a 2.023 (di età compresa tra 46 e 94 anni). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei ...