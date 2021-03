Covid: 342 i medici morti in Italia (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Si aggrava il bilancio delle vittime della pandemia di Covid-19 tra i medici Italiani. Enrico Emilio Lavelli, ginecologo in pensione ma ancora attivo come libero professionista, è l'ultimo camice bianco ricordato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), che questa mattina aveva già aggiornato il suo 'elenco caduti' inserendo il nome di Mauro Serena, medico di medicina generale in pensione ma ancora attivo come cardiologo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Si aggrava il bilancio delle vittime della pandemia di-19 tra ini. Enrico Emilio Lavelli, ginecologo in pensione ma ancora attivo come libero professionista, è l'ultimo camice bianco ricordato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri), che questa mattina aveva già aggiornato il suo 'elenco caduti' inserendo il nome di Mauro Serena, medico dina generale in pensione ma ancora attivo come cardiologo.

Covid, 342 medici morti in Italia Si allunga la lista dei camici vittime della pandemia di coronavirus: due i medici deceduti oggi Salgono a 342 i medici morti in Italia durante la pandemia di coronavirus . Enrico Emilio Lavelli, ginecologo in pensione ma ancora attivo come libero professionista, è l'ultimo camice bianco ricordato dalla ...

