Covid, 217 nuovi positivi a Bergamo e 2.105 in Lombardia: 77 i decessi (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 217 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.105 in tutta la Lombardia a fronte di 21.732 tamponi effettuati (il 9,6% del totale) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso lunedì 22 marzo. A livello regionale si contano 77 decessi nelle ultime ventiquattro ore, mentre i guariti/dimessi 9.240. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 21.732 (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici) totale complessivo: 7.715.536 – i nuovi casi positivi: 2.105 (di cui 112 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 571.586 (+9.240), di cui 5.478 dimessi e 566.108 guariti – in terapia intensiva: 822 (+16) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.952 (+26) – i decessi, totale complessivo: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 217 ial-19 in provincia di, 2.105 in tutta laa fronte di 21.732 tamponi effettuati (il 9,6% del totale) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso lunedì 22 marzo. A livello regionale si contano 77nelle ultime ventiquattro ore, mentre i guariti/dimessi 9.240. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 21.732 (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici) totale complessivo: 7.715.536 – icasi: 2.105 (di cui 112 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 571.586 (+9.240), di cui 5.478 dimessi e 566.108 guariti – in terapia intensiva: 822 (+16) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.952 (+26) – i, totale complessivo: ...

