Covid-19, vaccini per volontari di Protezione Civile. Galiero: "Ottima notizia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – "E' un'ottima notizia l'apertura della piattaforma Sinfonia, per le adesioni alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, per i volontari di Protezione Civile". Lo afferma l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Napoli, Rosaria Galiero che aggiunge: "Lo abbiamo sollecitato con forza nelle scorse settimane con una nota indirizzata al presidente della Regione Campania ed all'Unità di crisi regionale, in quanto ritenevamo fondamentale che le donne e gli uomini della Protezione Civile, che in questi mesi hanno dato l'anima e non si sono mai risparmiati, potessero continuare a svolgere le proprie attività a favore della collettività in sicurezza".

