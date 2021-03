Covid -19: Meloni, decisioni governo giallorosso non hanno funzionato (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo un anno siamo ancora al lockdown, vuol dire che le cose non sono andate come speravamo, dice la Meloni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo un anno siamo ancora al lockdown, vuol dire che le cose non sono andate come speravamo, dice laL'articolo proviene da Firenze Post.

