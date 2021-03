Covid-19, il bollettino dell’Asl con il dato sui positivi nel Sannio (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio su 310 tamponi esaminati. E’ il dato che emerge dal bollettino odierno diramato dall’Asl di Benevento nel quale figurano anche 17 guarigioni. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 19 i nuovial-19 nelsu 310 tamponi esaminati. E’ ilche emerge dalodierno diramato dall’Asl di Benevento nel quale figurano anche 17 guarigioni. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

