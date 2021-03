Covid-19, come funzionano le vaccinazioni senza prenotazioni? (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato e domenica la Regione Sicilia ha dato il via alle vaccinazioni senza prenotazione, vediamo in cosa consiste e come funziona. Quando a fine dicembre è giunto il via libera per le vaccinazioni, ci si attendeva che l’inizio del 2021 sarebbe stato il periodo in cui l’Italia avrebbe coperto una buona fetta delle vaccinazioni urgenti e cominciato via via le vaccinazioni per le fasce di popolazione meno a rischio. come sappiamo, però, i piani non sono andati come preventivato, soprattutto per via dei tagli alle forniture che in questi mesi hanno fatto le aziende farmaceutiche con cui l’Italia aveva un contratto. La scorsa settimana, inoltre, c’è stata la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca per accertamenti dopo i ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato e domenica la Regione Sicilia ha dato il via alleprenotazione, vediamo in cosa consiste efunziona. Quando a fine dicembre è giunto il via libera per le, ci si attendeva che l’inizio del 2021 sarebbe stato il periodo in cui l’Italia avrebbe coperto una buona fetta delleurgenti e cominciato via via leper le fasce di popolazione meno a rischio.sappiamo, però, i piani non sono andatipreventivato, soprattutto per via dei tagli alle forniture che in questi mesi hanno fatto le aziende farmaceutiche con cui l’Italia aveva un contratto. La scorsa settimana, inoltre, c’è stata la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca per accertamenti dopo i ...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - GassmanGassmann : ...si ma dovete vaccinare ! Noi facciamo sacrifici, rinunciamo a uscire, a vedere le persone che amiamo, limitiamo… - RobertoBurioni : Vi aspetto questa sera, per spiegarvi come si stabilisce che un vaccino è sicuro ed efficace, in modo che possiate… - Lucia37603819 : RT @CesareSacchetti: La Regione Lombardia conferma che chi risulta positivo ai tamponi successivi viene conteggiato come nuovo positivo. No… - Radiomusikblog : Elettra Lamborghini ancora una volta fantastica: guarisce dal Covid e per festeggiare ci regala un video sexy e div… -