Covid-19 | arrivate a Roma altre 333 600 dosi del vaccino Moderna Il video

(Di lunedì 22 marzo 2021)-19,333.600delPratica di Mare, 22 mar. (askanews) – Il 20 marzo è arrivato presso l’Hub nazionale della Difesa allestito presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, alle porte di, il secondo carico di vaccini, per un totale di 333.600 nuove. Nonostante i ritardi nella somministrazione dei vaccini anti-19 in alcune regioni italiane, quindi, prosegue a ritmo continuo lo stoccaggio e la distribuzione dei sieri immunizzanti da parte delle Forze armate italiane, nell’ambito dell’operazione Eos della Difesa. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione dei nuovi ...

Advertising

ezio14199935 : RT @IaconiBiagio: @pierpiero5 @Valenti63339244 E si, le polmoniti sul pianeta terra sono arrivate nel 2020 col covid. - Telebari : Covid, Lopalco: 'In Puglia pronti a 50mila dosi al giorno'. Arrivate oggi quasi 80mila dosi Pfizer - #Bari #Notizie… - infoitsalute : Covid Toscana, arrivate le prime fiale di anticorpi monoclonali. 'Ora una nuova stagione' - FirenzePost : Covid, anticorpi monoclonali: arrivate in Toscana le prime fiale - qn_lanazione : #Covid #Toscana, arrivate le prime fiale di #anticorpi #monoclonali. 'Ora una nuova stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivate

...adesione sempre più larga dei cittadini che vogliono partecipare alla campagna vaccinale anti"... prime postazioni attive in settimana Attualità 22 Mar 2021 Coronavirus Puglia,80mila ...Sfortunatamente ho avuto un po' di difficoltà a causa dell'infortunio a inizio stagione, poi si sono aggiunti anche ile i problemi di ambientamento dalla Turchia all'Italia. Sono...Arrivano referti con esito né positivo né negativo e il consiglio di sottoporsi a un nuovo test di controllo. Situazioni che, insieme al debolmente positivo, possono andare avanti per settimane.È l'effetto della massiccia campagna di vaccinazione, ma il premier Boris Johnson invita a non farsi illusioni: la terza ondata deve ancora arrivare ...