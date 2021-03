Covid 13 846 nuovi casi e 386 decessi Tasso di positività sale all’8 | 1%

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 13.846 nuovi casi con 169.196 tamponi e 386 morti #coronavirus - SkyTG24 : #Covid, 13.846 nuovi casi e 386 morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino ?? - TgLa7 : #Covid: oggi in Italia 13.846 casi e 386 decessi - ItaliaOggi : Covid 19, oggi 13.846 casi e 386 morti. In terapia intensiva superata la soglia del 38% - FnpLombardia : RT @QSanit: #Covid. Il bollettino: oggi 13.846 nuovi casi e 386 decessi. Salgono i ricoveri ma oltre 32 mila guariti Sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 846

Sono 13.i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore e 386 i decessi. Il dato è stato fornito dal ministero della Salute che certifica che il tasso di positività è dell'8,1%. 22 marzo ...Come ogni lunedì si registra un calo dei contagi da19: sono 13.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.159. Un dato condizionato dal numero dei tamponi ...Dati brutti e non devono far ingannare i numeri contenuti dei contagi, visto che la domenica si fanno meno tamponi: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13.846 nuovi casi di coronavirus a ...La situazione Covid in Italia peggiora soprattutto in termini di disponibilità di posti letto nei reparti ordinari ma soprattutto in rianimazione.