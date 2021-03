Covid | 10 milioni di italiani a rischio povertà

(Di lunedì 22 marzo 2021) I dati di Unimpresa sulla crisi economica in Italia ad un anno dall’inizio dell’emergenza legata al: 10di. Diecidia causa dell’emergenza economica legata al dramma del. I dati sono quelli forniti dal Centro Studi di Unimpresa, che lancia l’allarme sulla situazione nel nostro Paese. Secondo Unimpresa, il dramma dele l’emergenza economica hanno creato più di un milione di nuovi poveri, che vanno ad aggiungersi ai 9circa diin difficoltà registrati in occasione della valutazione del 2015. Il dato si avvicina quindi ai diecidi ...

