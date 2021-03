Costruire l’unità riformista nello spazio politico tra Enrico Letta e Mara Carfagna (Di lunedì 22 marzo 2021) Senza partiti, senza pubblicità, senza grandi giornali e tv come sponsor più di cinquantamila persone hanno preso parte all’iniziativa di oggi, sulla base dell’appello pubblicato da Linkiesta ”Unire i riformisti”. La storia dei riformisti in Italia è fatta di divisioni e solitudine. Su Twitter questa mattina una persona scriveva: «I riformisti sembrano i virologi che ascoltiamo da un anno a questa parte. Hanno tutti lo stesso lodevole scopo, hanno tutti la ricetta simile, ma rimangono attaccati a sfumature che li fa apparire antagonisti». Ha ragione, ma da oggi si svolta. Siamo partiti dall’appello “Unire i riformisti” aperto a tutti. Solo una base per partire in un momento in cui rischiamo di morire di think tank e appelli. Non vogliamo neanche dire “appelli di tutto il mondo unitevi”. Vogliamo partire di qui per Costruire un’iniziativa politica, popolare. La ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 marzo 2021) Senza partiti, senza pubblicità, senza grandi giornali e tv come sponsor più di cinquantamila persone hanno preso parte all’iniziativa di oggi, sulla base dell’appello pubblicato da Linkiesta ”Unire i riformisti”. La storia dei riformisti in Italia è fatta di divisioni e solitudine. Su Twitter questa mattina una persona scriveva: «I riformisti sembrano i virologi che ascoltiamo da un anno a questa parte. Hanno tutti lo stesso lodevole scopo, hanno tutti la ricetta simile, ma rimangono attaccati a sfumature che li fa apparire antagonisti». Ha ragione, ma da oggi si svolta. Siamo partiti dall’appello “Unire i riformisti” aperto a tutti. Solo una base per partire in un momento in cui rischiamo di morire di think tank e appelli. Non vogliamo neanche dire “appelli di tutto il mondo unitevi”. Vogliamo partire di qui perun’iniziativa politica, popolare. La ...

